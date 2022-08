Enorme investering VS lijkt haalbaar door steun laatste Democraat

Een enorme investering in de Amerikaanse economie om onder meer klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen van de inflatie te verminderen lijkt één stap dichterbij te zijn gekomen. Senator Kyrsten Sinema, de laatste Democraat die de plannen nog niet had goedgekeurd, heeft donderdag gezegd in te stemmen met de investeringen die worden betaald met onder meer belastingverhogingen.

De steun van alle Democratische senatoren zal nodig zijn om de plannen door de Senaat te krijgen, waar zowel de Democraten als de Republikeinen ieder vijftig zetels hebben. Alle vijftig Republikeinse senatoren zullen tegen stemmen, maar bij gelijke stemmen kan vicepresident Kamala Harris de beslissende stem geven.

Voordat de conservatieve Democraat Sinema haar goedkeuring gaf, wilde zij wel dat meerdere punten in het plan werden gewijzigd. Het is daardoor op dit moment niet precies duidelijk hoeveel geld met de maatregelen gemoeid is, al zal het gaan om investeringen van enkele honderden miljarden dollars.

Investeringen

Waarschijnlijk begint de Senaat dit weekend al te debatteren over de miljardeninvesteringen, die worden gezien als een vervanging van het zogeheten Build Back Better-plan van de Amerikaanse president Joe Biden, dat eind vorig jaar op losse schroeven kwam te staan omdat verschillende Democratische senatoren er niet mee instemden.

Biden noemt de door alle Democraten goedgekeurde nieuwe plannen ‘de grootste investering in de geschiedenis om klimaatverandering te bestrijden’ en zegt dat deze onder meer banen in de VS zullen creëren en de energiekosten voor Amerikanen helpen verlagen.