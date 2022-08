De Hypotheker: woningmarkt in impasse door oplopen hypotheekrente

Door het oplopen van de hypotheekrente is de woningmarkt in een ‘impasse’ beland. Dat constateert hypotheekadviesketen De Hypotheker op basis van eigen cijfers over het aantal hypotheekaanvragen. Veel huizenzoekers lijken een afwachtende houding aan te nemen waardoor het aantal verhuizingen verder wegzakt.

Vorige maand telde de keten ruim een kwart minder hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning dan een maand eerder. En vergeleken met een jaar terug ging het om een daling van bijna een derde. Het gemiddelde hypotheekbedrag nam daarbij op jaarbasis bijna 5 procent toe. Mensen die zich oriënteren op de woningmarkt lijken de aankoop van een woning uit te stellen tot de hypotheekrente weer wat is gedaald of het aanbod betaalbaarder wordt, is de indruk van De Hypotheker.

De huizenprijzen liggen namelijk nog altijd op een erg hoog niveau. En ‘door de hogere hypotheekrente kunnen woningzoekenden op dit moment minder lenen. Hierdoor staat de betaalbaarheid van woningen onder druk’, legt commercieel directeur Menno Luiten van de keten uit. Hij wijst erop dat veel mensen wel willen verhuizen, maar volgens onderzoek van De Hypotheker op zoek zijn naar een woning van ongeveer 349.000 euro. Dit terwijl de gemiddelde verkoopprijs in het tweede kwartaal nog op 448.000 euro lag.

Verkopen

Onlangs waren er ook al andere signalen dat de woningmarkt wat aan het afkoelen is. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zwakte de toename van de huizenprijzen in juni bijvoorbeeld duidelijk af, al bleef de toename wel op een relatief hoog niveau. Bouwconcern Heijmans merkte daarnaast dat het aantal mensen met concrete interesse per nieuwbouwhuis terugliep.

Makelaarsorganisatie NVM constateerde op haar beurt dat de hoeveelheid te koop staande huizen de laatste maanden flink is toegenomen. Maar mensen zouden over het algemeen hun huis eerst willen verkopen voordat ze zelf een nieuwe woning aanschaffen, zeiden de makelaars er ook meteen bij. Dat zou de reden zijn dat het aantal transacties nog achter blijft bij het aanbod.

Luiten waarschuwt dat iedereen niet te vroeg moet juichen over de licht afkoelende woningmarkt, die op zich een ‘gezonde ontwikkeling’ is. Dit komt omdat de prijzen nog steeds flink oplopen en er nog steeds veel te weinig huizen zijn. ‘Het is cruciaal dat de aandacht niet verslapt en tekort aan woningen urgent op de agenda blijft’, is daarom zijn advies aan beleidsmakers.