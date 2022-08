Alex Jones moet miljoenen betalen om complottheorieën Sandy Hook

De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet de nabestaanden van een 6-jarig jongetje dat om het leven kwam bij de schietpartij op de school Sandy Hook een bedrag van 4,1 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) betalen. Een jury in Austin oordeelde donderdag dat de verhalen die Jones verspreidde over de schietpartij, die volgens hem volledig in scène was gezet, een ‘levende hel’ creëerden voor de nabestaanden.

In 2012 werden twintig kinderen en zes volwassenen doodgeschoten op Sandy Hook-school in het Amerikaanse Newtown. Het bloedbad was volgens Jones een ‘hoax’ en zelfs de rouwende ouders zouden volledig zijn verzonnen, gespeeld door acteurs. De ouders van de 6-jarige Jesse Lewis klaagden Jones, de oprichter van het populaire platform Infowars, aan voor laster en het toebrengen van emotionele schade.

De zaak kreeg woensdag een bijzondere wending, toen sms’jes die op de telefoon van Jones stonden door zijn advocaten per ongeluk werden verzonden naar de advocaten van de nabestaanden van Lewis. Er waren verschillende berichten over de Sandy Hook-schietpartij, terwijl Jones voortdurend zei dat hij daar geen sms’jes over op zijn telefoon had staan.

Na jarenlang te hebben beweerd dat de schietpartij niet had plaatsgevonden, gaf Jones in de rechtbank toe dat deze toch ‘100 procent echt’ was. De jury oordeelde echter dat excuses niet genoeg waren voor de ouders van Lewis, die het door de beweringen van Jones onmogelijk was gemaakt om het verlies van hun kind te verwerken.

De 48-jarige Jones verspreidt via Infowars meerdere complottheorieën en beweert onder meer dat de regering van toenmalig president George Bush achter de aanslagen van 11 september 2001 zit. Hij is verbannen van onder meer Twitter, YouTube, Facebook, Spotify, Apple, Pinterest en Vimeo maar kan wel de Amerikaanse president Donald Trump tot zijn fans rekenen.