Zelenski veroordeelt rapport Amnesty om ‘goedpraten van terreur’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft geen goed woord over voor het rapport dat Amnesty Internationaal donderdag publiceerde en waarin de mensenrechtenorganisatie stelt dat Oekraïense gevechtstactieken eigen burgers in gevaar brengen. ‘De verantwoordelijkheid wordt zo van de agressor naar het slachtoffer verschoven’, zegt Zelenski in zijn dagelijkse toespraak.