VS stellen test intercontinentale raket uit om spanning met China

De VS stellen een testlancering uit van een intercontinentale ballistische raket om te voorkomen dat de spanningen met China escaleren na het recente bezoek van toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan, meldt de woordvoerder voor nationale veiligheid John Kirby. Het gaat om een routinetest met een raket van het type Air Force Minuteman III, die ‘deze week’ zou plaatsvinden. Een nieuwe datum voor de test is nog niet bekend.

China zette donderdag in reactie op Pelosi’s bezoek aan Taiwan tientallen vliegtuigen in en vuurde raketten af in de Straat van Taiwan. China beschouwt Taiwan als een deel van zijn grondgebied en wil het eiland weer onder controle krijgen, desnoods middels militair geweld.

Volgens Kirby past het Amerikaanse uitstel van de test binnen het streven van de VS om een ‘verantwoordelijke kernmacht’ te zijn, in tegenstelling tot China, dat met zijn recente militaire oefeningen ‘de regio rond Taiwan destabiliseert’, aldus Kirby. ‘De provocerende acties van Beijing zijn een aanzienlijke escalatie en een poging om de status quo te veranderen.’

Nucleaire spanningen

In april annuleerde het Amerikaanse leger ook een test met een Minuteman III-raket. Destijds was de opgevoerde reden dat het de nucleaire spanningen met Rusland tijdens de aanhoudende oorlog in Oekraïne wilde verminderen.

De nucleair bruikbare Minuteman III heeft een bereik van bijna 10.000 kilometer en kan een snelheid van ongeveer 24.000 kilometer per uur bereiken.