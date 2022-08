Drie nieuwe graanschepen vertrekken vrijdag uit Oekraïne

Afgelopen maandag vertrok voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne een lading graan vanuit de haven van Odessa. Na een inspectie van Turkse, Russische en Oekraïense experts bij Istanbul hervatte het schip donderdag zijn reis.

In juli kwamen Oekraïne en Rusland overeen het graantransport over de Zwarte Zee te hervatten. Het doel van dat akkoord, dat na bemiddeling door Turkije en de VN tot stand kwam, is het voorkomen van een wereldwijde voedselcrisis.