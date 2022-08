EU zet Oekraïense oud-president Janoekovitsj op sanctielijst

In het geval van Oleksandr komt daarbij dat hij heeft gehandeld met de pro-Russische separatisten in de Donbas-regio in Oekraïne. Vader en zoon zijn niet langer welkom in de Europese Unie en kunnen ook niet meer bij hun eventuele financiële tegoeden in de EU.

Janoekovitsj werd in 2014 afgezet tijdens protesten door pro-westerse demonstranten. Sindsdien leeft de 72-jarige oud-president in ballingschap in Rusland. In zijn thuisland werd hij bij verstek veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf wegens hoogverraad. Hij zei onlangs dat president Volodimir Zelenski op moet geven in de oorlog tegen Rusland. ‘U bent persoonlijk verplicht het bloedvergieten te stoppen en koste wat kost een vredesakkoord te sluiten. Dit is wat Oekraïne, de Donbas en Rusland van u verwachten’, zei de ex-president.