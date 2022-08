Finland wil visumregels voor Russen aanscherpen

Partijen in het parlement in Helsinki steunen de stap. Maar Finland kan zo’n besluit niet alleen nemen, want er moeten volgens de bewindsman in het hele Schengengebied waarin vrij kan worden gereisd dezelfde richtlijnen zijn.

Finland is het enige EU-buurland van Rusland dat toeristenvisa afgeeft aan Russische burgers, het zijn er vele tienduizenden. Estland, Letland, Litouwen en Polen hebben daar eerder paal en perk aan gesteld.

Toerisme

Maar het vliegtuig naar Europa nemen is vanuit Rusland onmogelijk vanwege de sancties die de EU na de aanval op Oekraïne heeft ingesteld. Met de bus of de auto de grens over naar Finland voor een al dan niet toeristisch bezoek kan wel. Tot onvrede van Finnen die het Russen niet gunnen omdat Oekraïners lijden onder de brute invasie.

Bussen met Russische toeristen stromen Finland binnen bij de grensovergang Nuijamaa in het zuidoosten van het land, sommigen om te genieten van de rustige Finse zomer en anderen om verder te reizen naar Europa of er een vliegtuig te nemen. Er zijn dan ook Finse ondernemers die graag zien dat de Russen blijven komen.

Het Kremlin zei eerder dat Rusland ‘zeer negatief zou reageren’ als Finland overgaat tot visabeperkingen. Moskou was ook al niet gelukkig met de Finse aanvraag om lid te worden van de NAVO.