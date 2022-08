Reuters: Intel dicht bij deal over bouw chipfabriek in Italië

Chipbedrijf Intel is dicht bij een deal om een fabriek in Italië te bouwen waar chips geassembleerd en verpakt worden. Italië zou tot 40 procent van de totale investering van het Amerikaanse chipbedrijf willen dragen, schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. In eerste instantie zou Intel 5 miljard dollar, omgerekend 4,9 miljard euro, in de fabriek willen steken en Italië zou daar dus maximaal zo’n 2 miljard euro aan bijdragen.