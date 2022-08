Webwinkel Alibaba stijgt op Wall Street na resultaten

Alibaba behoorde donderdag met een winst van 7 procent tot de grootste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De resultaten van het Chinese webwinkelconcern werden positief ontvangen op Wall Street, waar het bedrijf ook een beursnotering heeft. Alibaba had afgelopen kwartaal last van de coronalockdowns in China en strengere Europese btw-regels en zag de omzetgroei stilvallen.

Ook cryptobeurs Coinbase stond in de aandacht. Een deal met investeringsfonds BlackRock kon de goedkeuring van beleggers wegdragen. Het aandeel ging 38 procent omhoog.

Beleggers hielden ook de situatie rond Taiwan in de gaten. China is begonnen met militaire oefeningen waardoor het lucht- en zeeruim van de eilandstaat is geblokkeerd. Vijf ballistische raketten die China afvuurde zijn daarbij in Japanse wateren terechtgekomen. Beijing is boos over het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan. China ziet de eilandstaat als afvallige provincie.

Werkloosheidsuitkeringen

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 32.723 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4151 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 12.696 punten.

Beleggers kregen voorbeurs ook nieuwe gegevens over de arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering is gestegen tot 260.000.

Ontslag

Walmart daalde 0,4 procent. De grootste supermarktketen van de VS bevestigde te zijn begonnen met het ontslaan van kantoorpersoneel. De stap volgt op het winstalarm dat Walmart vorige week afgaf omdat consumenten minder uitgeven vanwege inflatie.

Restaurant Brands dikte ruim 5 procent aan. Het moederbedrijf van fastfoodketen Burger King boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De vlakke omzet van Burger King op de Amerikaanse thuismarkt viel echter tegen.

Top Gun

Mediaconcern Paramount Global zakte 1,2 procent ondanks beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal. Het concern profiteerde van het succes van bioscoophit Top Gun: Maverick, maar gaf ook meer uit aan zijn streamingdienst Paramount+, die er 4,9 miljoen abonnees bijkreeg.

De maker van elektrische auto’s Lucid werd 11 procent lager gezet, het bedrijf verlaagde zijn productiedoel voor dit jaar tot 6000 à 7000 voertuigen. De omzet van Lucid viel ook tegen, maar de winst per aandeel was hoger dan verwacht.

De euro was 1,0187 dollar waard, tegen 1,0142 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 89,34 dollar. Het was voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne dat een vat WTI-olie minder dan 90 dollar opbracht. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 95,30 dollar per vat.