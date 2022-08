Russische aanklager eist 9,5 jaar cel voor basketbalster Griner

De Russische aanklager heeft 9,5 jaar celstraf geëist tegen de Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner. Ze werd in februari opgepakt op het vliegveld van Moskou, omdat ze cannabisolie had in vullingen voor een e-sigaret. Haar advocaat heeft om vrijspraak gevraagd.

De aanklager zei donderdag tijdens de zitting dat Griner de cannabisolie bewust had meegenomen. De Amerikaanse gebruikt de olie in de Verenigde Staten om medicinale redenen, maar in Rusland is het verboden. Griner zei eerder zelf dat ze het per ongeluk in haar tas had gedaan.

‘Als de rechtbank het toch nodig acht om Griner te straffen, dan moet het de mildste straf zijn’, aldus haar advocaat tijdens zijn slotpleidooi.

Twee keer goud

Volgens de advocaat van Griner volgt de uitspraak in de zaak donderdagavond nog.

De basketbalster vloog naar Moskou, omdat ze tussen de Amerikaanse basketbalseizoenen door zou gaan spelen voor het Russische team UMMC Jekaterinenburg. Griner is een van de beste basketbalsters van de wereld. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA een belangrijke speler voor Phoenix Mercury.

Als Griner wordt veroordeeld, is de kans aanwezig dat ze onderdeel wordt van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. Griner en ex-marinier Paul Whelan zouden dan kunnen worden geruild voor wapenhandelaar Viktor Bout, die vastzit in de VS.