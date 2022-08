Burger King groeit hard buiten de Verenigde Staten

De verkopen van Burger King buiten de Verenigde Staten stijgen de laatste tijd hard. Volgens moederconcern Restaurant Brands International ging er in filialen die al langer dan een jaar bestaan, afgelopen kwartaal bijna een vijfde meer aan Whoppers, Twister Fries en andere snacks over de toonbank.

De internationale Burger Kings, zoals het bedrijf ze noemt, profiteerden onder andere van het opheffen van coronabeperkingen die een jaar eerder nog wel van kracht waren. Het concern zegt ook enige verbetering te zien bij de Burger Kings in VS, waar de keten moeite heeft om klanten te blijven trekken. Begin september wil de keten nog met een plan komen om de verkopen ook in de thuismarkt echt op te voeren. Waarschijnlijk zullen verouderde restaurants een opknapbeurt krijgen.

Bij zusterketen Tim Hortons gingen de zaken beter op de belangrijke Canadese markt. Afgelopen kwartaal lukte het deze koffieketen om de verkopen daar voor het eerst boven het niveau van voor de coronapandemie te laten uitkomen. Kipketen Popeyes, die ook tot Restaurant Brands International behoort, liet eveneens groei zien. Alleen bij Firehouse Subs, de nieuwste aanwinst van het fastfoodconcern, zakten de vergelijkbare verkopen iets. Bij die broodjesketen is het bedrijf pas net begonnen met het uitwerken van zijn toekomstplannen.

Alles bij elkaar zaten de wereldwijde verkopen van het fastfoodconcern met 14 procent in de lift. De omzet van het bedrijf, dat veel met franchise-ondernemers werkt, kwam uit op meer dan 1,6 miljard dollar. Onder de streep bleef er met 346 miljoen dollar wel wat minder winst over dan de 391 miljoen dollar van dezelfde periode vorig jaar. Er werden onder meer kosten gemaakt voor het openen van nieuwe restaurants. De situatie rond Rusland, waar het bedrijf af wil van zijn franchisevestigingen, drukte eveneens iets op het resultaat.