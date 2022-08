Alibaba voelt Chinese lockdowns en Europese btw-regels

De ooit stormachtige groei van het Chinese webwinkel- en techconcern Alibaba is in het afgelopen kwartaal tot stilstand gekomen. Op de thuismarkt kampte het bedrijf met de gevolgen van de strenge coronalockdowns in veel steden, die de aanvoer van goederen in de war schopten en consumenten voorzichtiger maakten. In Europa bestelden bovendien minder klanten iets via dochterbedrijf AliExpress, nu ook over pakketjes onder de 22 euro van buiten de Europese Unie btw moet worden betaald.

De totale opbrengsten bedroegen 205,6 miljard yuan, omgerekend 29,9 miljard euro. Dat is evenveel als vorig jaar. Analisten hadden alom op een aanzienlijke daling van de omzet gerekend. De winst halveerde tot een bedrag van omgerekend 3 miljard euro.

Verkopers op platforms van Alibaba in China verkochten vooral minder kleding, modeaccessoires en elektronica als gevolg van de lockdowns. De internationale divisie, waar het in Nederland bekende AliExpress onder valt, kromp qua omzet met 4 procent. Naast de daling van het aantal bestellingen door de vorig jaar ingevoerde btw-regels in de EU speelde hier ook de zwakke euro mee. Ook was het moeilijker om producten naar Europa te verschepen door de Russische inval in Oekraïne. De cloudtak van Alibaba groeide wel en maakte veel van de misgelopen omzet bij de onlinemarktplaatsen goed.

Alibaba stond ooit bekend als het waardevolste bedrijf van China. Maar enkele jaren geleden begon de regering een campagne om de macht van grote techbedrijven in het land in te perken, onder andere via kartelboetes en onderzoek naar belastingontwijking. Vorige maand werden de clouddiensten van Alibaba in verband gebracht met een groot datalek waarbij gegevens van 1 miljard Chinezen op straat kwamen te liggen. Chinese autoriteiten pakten ook de oprichter van Alibaba, Jack Ma, aan. Hij heeft nu toegezegd om zijn belang in Ant Group, het financiële dochterbedrijf van Alibaba, terug te brengen van de huidige 50,5 procent tot slechts 8,8 procent.