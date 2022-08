Zware gevechten in voorsteden van Donetsk

Bij de voorsteden van de Oost-Oekraïense stad Donetsk wordt zwaar gevochten. Volgens berichten van het Russische en het Oekraïense leger is er in de nacht van woensdag op donderdag hevige strijd geleverd in het dorp Piski, waar de Russen al gedeeltelijke successen claimen.

Piski ligt dicht bij het vliegveld van Donetsk dat vrijwel vernietigd is door de gevechten in 2014 en 2015. De Russen en Oekraïners hebben het dorp sindsdien wisselend gecontroleerd. Ook in de nabijgelegen plaatsen Avdiivka, Marjinka en Krasnohorivka worden beschietingen gemeld.

De Russen proberen de Oekraïners uit de voorsteden te verdrijven, om Donetsk te ontzien. Die stad is al sinds 2014 in handen van pro-Russische separatisten. Volgens de Russen wordt Donetsk geregeld beschoten door het Oekraïense leger en zou dat niet meer mogelijk zijn als de Oekraïners verder van de stad verdreven worden. Ook zou het Russische leger dan vanuit het zuiden verder door kunnen stoten in de richting van de steden Kramatorsk en Slovjansk. Het is Ruslands doel om de hele regio Donetsk te veroveren.

Bij Russische beschietingen in de stad Toretsk, zo’n zeventig kilometer boven Donetsk, zijn volgens gouverneur Pavlo Kirilenko donderdag acht mensen omgekomen. Ook zouden vier mensen gewond zijn geraakt. De doden vielen bij een halte van het openbaar vervoer, aldus de gouverneur. In Donetsk zouden volgens de separatisten zeker vijf mensen zijn gedood door Oekraïense artillerie.