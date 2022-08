OM voorziet meer boerenprotesten bij negatieve uitkomst overleg

Als vrijdag het gesprek tussen een afvaardiging van kabinet en boerenorganisaties over de stikstofaanpak niets oplevert, kan dat volgens OM-baas Gerrit van der Burg leiden tot nieuwe onlusten. Dit zei de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie donderdag op NPO Radio 1. Hij deed een oproep aan het kabinet en boeren de stikstofproblematiek op te lossen.

Vrijdag praten boerenorganisaties, waaronder LTO Nederland, onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes met een afvaardiging van het kabinet. Het is een verkennend gesprek. ‘De uitkomst van dit gesprek is natuurlijk wel heel erg belangrijk, ook voor ons werk. Als er iets uit het gesprek komt wat tot grote ontevredenheid leidt bij de boeren, staat dat denk ik wel garant voor nieuwe problematiek’, zei Van der Burg in het programma Sven op 1.

Van der Burg herhaalde zijn standpunt dat het OM geen mededogen heeft voor demonstranten die asbest of afval op de snelweg dumpen, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. ‘Dan treden we op. Maar het is een maatschappelijke kwestie, die kan je niet oplossen met het strafrecht.’

De OM-topman zegt dat de politie volop rechercheert om de daders van de dumpingen op de snelweg voor de rechter te brengen. De politie kan sinds kort beelden veiligstellen van de camera’s die langs de snelweg hangen. Maar omdat Rijkswaterstaat de beelden niet heeft opgenomen zijn er geen camerabeelden van de asbestdumpingen van vorige week. Bij deze onderzoeken is het OM onder meer afhankelijk van getuigenverklaringen en dashcambeelden van andere weggebruikers, zei Van der Burg.