ING onderaan in lagere AEX, SBM Offshore koploper in MidKap

ING bungelde donderdag onderaan in de AEX-index na tegenvallende resultaten van het financiële concern. Door de hyperinflatie in Turkije moest de bank aanpassingen in de boeken van zijn Turkse dochterbedrijf doen en werd de kwartaalwinst met ruwweg een kwart miljard euro geraakt. Maritiem dienstverlener SBM Offshore werd daarentegen positiever over het hele jaar dankzij solide resultaten en was koploper in de MidKap met een koerswinst van 6 procent.

Beleggers hielden daarnaast de situatie rond Taiwan in de gaten. China is begonnen met militaire oefeningen die vijf dagen duren. Daardoor is het lucht- en zeeruim van Taiwan geblokkeerd. Beijing reageert daarmee op het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan, dat door China als afvallige provincie wordt gezien.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 733,33 punten, door een koersverlies van 3 procent voor ING. De MidKap won 0,6 procent tot 966,67 punten. Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent. De Londense beurs daalde een fractie voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England.

ASMI

Chipbedrijf ASMI was koploper in de AEX met een plus van 2 procent. Techinvesteerder Prosus profiteerde van sterke koerswinsten in de Chinese techsector en steeg 1,6 procent. Just Eat Takeaway won 1,4 procent. De maaltijdbezorger klom een dag eerder al ruim 5 procent na goed ontvangen cijfers. Chemicaliëndistributeur IMCD verloor 1 procent na publicatie van de resultaten.

In de MidKap zette Air France-KLM (plus 4 procent) de opmars voort na een verhoging van het koersdoel door Deutsche Bank. De aanbieder van pakketkluisjes InPost zakte dik 8 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft een grote investeerder een flink pakket aandelen tegen korting verkocht.

Fagron

Apothekersbedrijf Fagron zakte 3 procent na weinig verrassende resultaten. Pharming won 6 procent. De biotechnoloog blijft goede zaken doen met zijn medicijn Ruconest en boekte meer winst in de eerste jaarhelft.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa boekte afgelopen kwartaal voor het eerst weer winst sinds de coronacrisis en klom 5 procent. Webwinkel Zalando verklaarde voor de tweede jaarhelft te rekenen op een krachtig winstherstel en steeg 8 procent. De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce zakte 9,5 procent na teleurstellende cijfers.

De euro was 1,0196 dollar waard, tegen 1,0142 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 91,17 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 97,16 dollar per vat.