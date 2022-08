Remkes: goed dat LTO namens veel boeren het gesprek aangaat

Het is goed dat LTO vrijdag mede namens een groot aantal andere boerenorganisaties komt praten met een kabinetsdelegatie over het omstreden stikstofbeleid. Dat zegt een woordvoerder van Johan Remkes, die optreedt als onafhankelijk gespreksleider. ‘Niet praten lost ook niets op.’

Aanvankelijk wilde een groot deel van de aangeschreven belangenbehartigers niet ingaan op de uitnodiging van Remkes voor een verkennend gesprek. Toen LTO vorige week besloot toch te gaan, leidde dat tot boze reacties van radicalere clubs, zoals Farmers Defence Force (FDF) en Agractie.

Maar na een gesprek donderdagavond met in totaal acht boerenorganisaties lijken de neuzen weer dezelfde kant op te staan. Besloten is dat LTO-voorzitter Sjaak van der Tak namens al deze partijen het gesprek aangaat en dat de uitkomsten en eventuele vervolgstappen gezamenlijk besproken zullen worden.

Vertrouwen in het ‘door de regering geregisseerde overleg’ hebben de boerenorganisaties niet, zo lieten zij in een verklaring weten. Zij plaatsen al langer vraagtekens bij de rol van Remkes, die als adviseur van het vorige kabinet veel invloed heeft gehad op de strenge doelen voor vermindering van de stikstofuitstoot die nu op tafel liggen.

Via zijn zegsman benadrukt Remkes nog maar eens dat hij gevraagd is als ‘onafhankelijk gespreksleider’ en dat hij er niet zit namens het kabinet. Ook herhaalt hij dat over alles gesproken kan worden, inclusief zijn eigen rol. ‘Er zijn geen taboes’.