Schoolvakanties gunstig voor drinkwaterverbruik

Het drinkwaterverbruik in Nederland is op dit moment normaal en soms zelfs lager dan gebruikelijk, ondanks de warme dagen en de droogte. Dat komt doordat veel watergebruikers niet thuis zijn door de schoolvakanties. Dat merken de afzonderlijke waterbedrijven en de Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland.

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de drinkwatervoorziening, nu Nederland een watertekort heeft, zegt de Vewin. De bedrijven hebben hun watervoorraden in bekkens, duinen, plassen en ook ondergronds goed op orde.

Dat neemt niet weg dat de bedrijven klanten oproepen om zuinig en bewust met drinkwater om te gaan. Door de bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling stijgt de drinkwatervraag al jaren. ‘En nu is het voor het eerst dat Nederland te maken heeft met opeenvolgende jaren van langdurige droogte. Dat zal in de toekomst naar verwachting vaker voorkomen’, aldus de Vewin.

De drinkwaterbedrijven pleiten er sinds de droogte in 2018 al voor dat er meer water wordt opgeslagen en dat er meer wordt gedaan tegen verspilling van water. Grote bedrijven zouden bijvoorbeeld geen drinkwater moeten gebruiken om systemen te koelen. Waterbedrijf Vitens, dat water levert aan 5,8 miljoen Nederlanders, is blij dat Gelderland elf gebieden heeft aangewezen waar in de toekomst water kan worden gewonnen. Dat zou in elke provincie moeten gebeuren, aldus Vitens, want de drinkwaterwinning staat onder druk. Vitens zorgt voor drinkwater in Friesland, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Overijssel en in enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.