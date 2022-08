Sluizen bij Terneuzen vaker dicht vanwege droogte

Door de droogte is het waterpeil in het Kanaal Gent-Terneuzen zo laag dat de sluizen in Terneuzen minder vaak opengaan. Door die sluiting kunnen schepen dagelijks gedurende acht uur het kanaal niet op of af, waarschuwt het bedrijf achter de havens van Vlissingen, Gent en Terneuzen. Zeeschepen, binnenvaartschepen en sleepboten hebben daardoor te maken met langere wachttijden.

Het sluizencomplex in Terneuzen vormt een soort toegangspoort tussen de Westerschelde en het kanaal van de Zeeuwse stad naar Gent. Doordat er weinig regen is gevallen en minder water wordt aangevoerd vanuit België is het waterpeil in het kanaal lager dan normaal. Door de sluizen twee uur voor en twee uur na laagwater dicht te houden, voorkomen de Vlaamse en Nederlandse beheerders dat er te veel water wegstroomt in de Westerschelde. In het Oost-Vlaamse Evergem wordt de sluis zo goed mogelijk gevuld met schepen zodat die minder vaak open en dicht hoeft.

Voor schepen in het kanaal geldt ook dat ze maximaal 12,35 meter diep in het water mogen liggen, omdat anders gevaarlijke situaties ontstaan. Dit maximum gold ook in de zomers van de afgelopen twee jaar.