Noord-Nederland heeft nog geen last van watertekort

Nederland lijdt sinds woensdag officieel onder een watertekort, maar Noord-Nederland heeft daar nog geen last van. Het neerslagtekort is in Friesland, Groningen en het noordelijke deel van Drenthe een stuk lager dan in de rest van Nederland. Er is ook nog voldoende water om te beregenen en om sloten en andere watergangen door te spoelen.

Het heeft in het vroege voorjaar extreem hard en veel geregend in Noord-Nederland. Toen waren maatregelen nodig om overstromingen te voorkomen en overtollig water af te voeren. De grondwaterstand is daardoor flink gestegen. In de maanden daarna heeft het in het noorden ook vaker geregend dan in de rest van Nederland, aldus Wetterskip Fryslân. Afgelopen weekeinde viel nog ongeveer 20 millimeter regen, waar natuur en landbouw van profiteren.

De waterschappen in Noord-Nederland gebruiken water uit het IJsselmeer om voldoende zoetwater te hebben. Het waterpeil in het IJsselmeer is aan het dalen. Nu andere schappen water uit het meer hard nodig hebben om grote schade te voorkomen, gaan de noordelijke waterbeheerders zo zuinig mogelijk om met het IJsselmeerwater. In Friesland gaan de sluizen bij Harlingen minder vaak open om de instroom van zout water te beperken. Dan is er ook minder zoetwater nodig om de watergangen door te spoelen.