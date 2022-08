Journalisten persbureau Reuters in VS gaan staken

Journalisten van persbureau Reuters in de Verenigde Staten gaan donderdag voor 24 uur staken uit onvrede over loon. Het is voor het eerst in decennia dat er een staking plaatsvindt bij Reuters. De verslaggevers stellen dat de jaarlijkse loonsverhoging van 1 procent die mediabedrijf Thomson Reuters in een nieuwe driejarige cao heeft voorgesteld ondermaats is gezien de hoge inflatie.