Bayer profiteert van hoge prijzen voor bestrijdingsmiddelen

Het Duitse chemieconcern Bayer profiteert flink van opgelopen prijzen voor bestrijdingsmiddelen. Problemen in het transport, extreme weersomstandigheden en personeelstekorten hebben onder andere in de Verenigde Staten geleid tot schaarste aan onkruidverdelgers en pesticiden, wat de prijzen opdreef. Bayer kijkt daardoor positiever naar de rest van het jaar, meldt het bedrijf bij zijn kwartaalresultaten.

Voor heel 2022 rekent Bayer nu op een omzet tussen de 47 miljard en 48 miljard euro. Dat is minstens 1 miljard euro meer dan bij de vorige raming. Ook over de winstmarge is het bedrijf optimistischer.

In het tweede kwartaal steeg de totale omzet met ruim 18 procent tot 12,9 miljard euro, waarbij gunstige wisselkoersen ook een grote rol speelden. Daarnaast verkocht de divisie voor zelfzorgmiddelen, bijvoorbeeld tegen verkoudheid of allergische reacties, meer.

Rechtszaak

Het bedrijf leed wel een nettoverlies van 298 miljoen euro door afschrijvingen op bepaalde onderdelen. Ook moest Bayer geld opzijzetten wegens een rechtszaak in de Verenigde Staten. De staat Oregon beschuldigt Monsanto, een bedrijf dat opging in Bayer, van vervuiling met zogeheten PCB’s. Dat zijn zeer kankerverwekkende chemicaliën die sinds de jaren zestig nog amper worden gebruikt. Zonder eenmalige posten, belastingen en rentebetalingen bedroeg de winst 2,3 miljard euro, bijna 41 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2021.

In een toelichting op de cijfers gaf Bayer aan geen grote problemen te verwachten als de gascrisis in Europa verergert. Het bedrijf zou voldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen voor het geval dat Rusland de gaskraan volledig dichtdraait.