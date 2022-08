Zalando verwacht na bezuinigingen weer winstgevender te worden

Kledingwebwinkel Zalando wil verder gaan snijden in de kosten en hoopt daarmee op een krachtig winstherstel in de tweede helft van dit jaar. In het afgelopen tweede kwartaal ging de winst hard omlaag, als gevolg van leveringsproblemen, de hoge inflatie en het lagere consumentenvertrouwen. Relatief nieuwe initiatieven zoals een premiumabonnement moeten het Duitse bedrijf ook helpen om de resultaten te verbeteren.

Het resultaat voor aftrek van onder meer belastingen bedroeg zo’n 77 miljoen euro, tegenover 184 miljoen euro een jaar eerder. De omzet bedroeg tussen april en juni 2,6 miljard euro, een daling van 4 procent op jaarbasis.

In juni stelde Zalando de winstverwachtingen voor dit jaar al fors naar beneden bij door de aanhoudende economische tegenwind. Het bedrijf blijft nu bij die verwachting, waarbij de winstgevendheid de tweede helft van dit jaar toeneemt en het verlies van eerder dit jaar enigszins wordt goedgemaakt.

Minimumbestelbedrag

Zalando snijdt onder meer in de kosten voor marketing en wil zijn logistiek in Europa efficiënter maken. Ook is er in nog vijftien afzetmarkten een minimumbestelbedrag ingevoerd, een andere maatregel om efficiënter te werk te gaan. Nu is in alle 25 regio’s waar het bedrijf actief is zo’n minimum te besteden bedrag.

Het aantal gebruikers van Zalando Plus, waarbij klanten een jaarlijks bedrag betalen voor snellere verzending en andere extra’s, verdubbelde wel ruim tot meer dan 1,5 miljoen. In totaal had Zalando 49 miljoen actieve gebruikers, 11 procent meer dan een jaar geleden. De ‘beauty’-tak van het bedrijf, waarin ook meer is geïnvesteerd, groeide met meer dan 30 procent.