Orderboek SBM Offshore naar record, verwachtingen omhoog

Het orderboek van maritiem oliedienstverlener SBM Offshore is in de eerste helft van dit jaar naar een nieuw recordniveau gestegen. Ook verhoogt het Nederlandse bedrijf dat vooral actief is met de bouw van opslag- en productieschepen voor de winning van olie en gas op zee de verwachtingen voor de resultaten over het gehele jaar.

SBM profiteert van de hoge olieprijzen omdat daardoor meer wordt geïnvesteerd in olieproductie. De zogeheten FPSO’s van SBM zijn vooral actief voor de kusten van Brazilië en Guyana in Zuid-Amerika. Daar wordt in diep water olie gewonnen.

De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met 64 procent tot bijna 1,8 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Die groei komt vooral voor rekening voor de divisie Turnkey, die FPSO’s levert die direct gereed zijn voor gebruik. Maar ook bij het onderdeel Lease and Operate, dat FPSO’s leaset en exploiteert, was groei te zien.

Prognose

Het bedrijfsresultaat klom op jaarbasis met 17 procent tot 500 miljoen dollar. SBM gaf aan zijn prognose voor het gehele jaar op te krikken naar een resultaat van meer dan 950 miljoen dollar, van een eerder verwachte 900 miljoen dollar. Voor de omzet wordt in 2022 nu gerekend op een bedrag van ongeveer 3,2 miljard dollar. Hier werd eerder meer dan 3,1 miljard dollar voorspeld.

Het orderboek ligt nu op 31,1 miljard dollar. Het beursgenoteerde SBM wijst daarbij op een contract voor een nieuwe FPSO, de One Guyana die wordt gebouwd voor het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil.

Daarnaast is SBM zich met zijn divisie New Energies aan het richten op duurzame energieprojecten. Er wordt een drijvende windturbine in het zuiden van Frankrijk gebouwd die in 2023 afgeleverd zou moeten worden.