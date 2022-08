CBS: inflatie voor het eerst sinds 1975 hoger dan 10 procent

De inflatie in Nederland is vorige maand voor het eerst sinds 1975 boven de 10 procent uitgekomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die daarbij uitgaat van zijn eigen rekenmethode voor het vaststellen van de toename van het algehele prijspeil.

Volgens het statistiekbureau waren consumentengoederen en -diensten in juli 10,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni bedroeg de inflatie nog 8,6 procent. De toename kwam vooral door de prijsontwikkelingen van energie en woninghuren.

Vorige week meldde het CBS al dat de inflatie op basis van de Europese meetmethode weer duidelijk is opgelopen na enkele maanden van daling. Dat inflatiecijfer liep zelfs op tot 11,6 procent. Maar in die berekening waren onder andere de kosten voor wonen, zoals de huurprijzen, buiten beschouwing gelaten.