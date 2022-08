Conservatief Amerika bijeen met Trump als afsluiter

In Dallas begint een dagenlange conferentie van vooraanstaande Amerikaanse conservatieven, de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC). Het evenement is drie maanden voor de cruciale verkiezingen voor het Congres. De CPAC is schertsend de ‘Super Bowl’ voor Republikeinse politici genoemd. Ex-president Trump sluit zaterdagavond (zondag 00.30 uur bij ons) met een speech de CPAC formeel af.

Donald Trump is nu 76 jaar en is nog steeds de populairste leider onder de Republikeinen. Hij zou in 2024 nog een gooi naar het presidentschap willen doen. Maar veel vooral jongere Republikeinen zouden dan liever een jongere presidentskandidaat zien. De 43-jarige gouverneur van Florida Ron DeSantis is hun favoriet. Hij is ook erg populair geworden door zijn felle verzet tegen de coronamaatregelen. Deze ‘rijzende ster’ ontbreekt tot verbazing van velen op de sprekerslijst, in tegenstelling tot een andere populaire Republikeinse voorman en mogelijke presidentskandidaat, senator Ted Cruz uit Texas.

Een ander hoogtepunt is volgens de organisatie vrijdagavond het ‘Cattlemen’s Ball’ (Veeboerenbal) met goede toespraken, goed eten en drinken en vervolgens veel muziek en dans. De CPAC geeft graag een internationaal tintje aan de conferentie. De Hongaarse premier Viktor Orbán houdt bijvoorbeeld donderdagochtend een toespraak. De conservatieve Britse ‘brexit’-politicus Nigel Farage komt zaterdag aan het woord. Er komt ook een zoon van de conservatieve Braziliaanse president op het spreekgestoelte, Eduardo Nantes Bolsonaro.