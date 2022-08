Zelenski zoekt contact met Chinese president om hulp in oorlog

De Oekraïense president Volodimir Zelenski probeert direct contact te leggen met de Chinese president Xi Jinping om hulp te krijgen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Zelenski zegt donderdagochtend in een interview met de South China Morning Post dat hij hoopt op Chinese medewerking om een einde te maken aan de Russische agressie.

Volgens Zelenski heeft China ‘politieke en economische invloed’ op Rusland die het kan gebruiken om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president noemt China ‘een zeer krachtige staat met een krachtige economie’. Daarnaast verwijst Zelenski naar de positie van China als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad.

Niet lang na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, begin dit jaar, heeft Xi zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin al eens gebeld en gezegd dat het conflict in Oekraïne met onderhandelingen moet worden opgelost. Sindsdien zegt China ‘neutraal’ in het conflict te staan. Dat leverde het land kritiek op van onder andere de Verenigde Staten, die vinden dat het die ‘neutrale status’ niet vol kan houden zolang het Rusland blijft steunen.