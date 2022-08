Gazprom: sancties zitten terugkeer gasturbine in de weg

De terugkeer van een gerepareerde gasturbine voor de Nord Stream-pijplijn is ‘onmogelijk’ door de sancties tegen Rusland. Dat heeft het Russische staatsgasbedrijf Gazprom gezegd. De verschillende sancties in Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en de onduidelijkheid ‘over de huidige situatie en de contractuele verplichtingen van Siemens’ zijn daarvan de oorzaak, stelt Gazprom.

Siemens, dat de turbine voor onderhoud naar een fabriek in Canada had gestuurd waar die vast kwam te zitten wegens sancties, zei eerder woensdag juist dat het nu aan Rusland ligt dat de turbine niet wordt afgeleverd. Dat land zou nog een officieel verzoek moeten indienen. Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz stelde dat Rusland de boel ophoudt.

Gazprom schroefde in juni de gastoevoer via Nord Stream in twee stappen terug tot 40 procent van het normale niveau. Na een geplande sluiting voor onderhoud vorige maand verlaagde Gazprom de leveringen verder naar een vijfde van de normale gastoevoer. De nieuwe opmerkingen van Gazprom voeden dan ook de angst dat Rusland de gaskraan naar Duitsland helemaal wil dichtdraaien.

De Duitse regering beschuldigt het Kremlin er al langer van de gasleveringen als wapen in te zetten. Duitsland is van alle Europese landen het meest afhankelijk van Russisch gas.