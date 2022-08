Engelse voetbalsters sturen open brief aan premierskandidaten

Volgens de EK-winnaars heeft op dit moment slechts 63 procent van de meisjes de mogelijkheid om tijdens gymlessen te voetballen. ‘Wij inspireren meisjes om te gaan voetballen, alleen velen krijgen daar op school niet de kans voor. Vaak moesten we stoppen met voetballen. En dus maakten we onze eigen teams, reisden we door het land, en tegen alle verwachtingen in bleven we gewoon voetballen. Vrouwenvoetbal is ver gekomen. Maar we hebben nog een lange weg te gaan.’

De 23 speelsters uit de EK-selectie roepen de nieuwe Britse premier op ervoor te zorgen dat alle meisjes op school wekelijks minimaal 2 uur gym hebben. ‘We moeten niet alleen aan alle meisjes voetbal aanbieden, maar we moeten ook investeren in vrouwelijke gymdocenten. Hun rol is cruciaal en we moeten hen de mogelijkheden bieden om voetbalsessies aan te bieden aan meisjes. Deze generatie meisjes verdient het om te voetballen in de pauze, om te voetballen tijdens de gymlessen en om te geloven dat ze op een dag in het Engelse elftal kunnen spelen. We willen dat hun dromen ook uitkomen.’

De Engelse voetbalsters wonnen zondag op een volgepakt Wembley het EK door Duitsland na verlenging met 2-1 te verslaan.