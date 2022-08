Investeringsfonds Fiat-familie maakt 12 augustus debuut op Damrak

Investeringsvehikel Exor van de Agnelli-familie, de oprichters van automerk Fiat, maakt 12 augustus zijn beursdebuut op Beursplein 5. Het fonds, dat onder meer eigenaar is van voetbalclub Juventus maar ook belangen in autofabrikanten Stellantis en Ferrari heeft, kondigde vorige maand aan van de beurs in Milaan naar die in Amsterdam over te willen stappen. Beursorganisatie Euronext heeft dat verzoek nu goedgekeurd.

Exor wil met de stap zorgen met nog maar één financieel toezichthouder te maken te hebben. Omdat het bedrijf officieel in Nederland geregistreerd is, heeft Exor behalve met de Italiaanse toezichthouder ook met de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) te maken. Door de verhuizing wordt de AFM de enige waakhond die nog wat over Exor te zeggen heeft.

Exor is voortgevloeid uit het bedrijf dat de industrieel Giovanni Agnell in 1927 oprichtte om al zijn zakelijke belangen in onder te brengen. Het bedrijf is voor 52 procent in handen van de familie Agnelli. Exor heeft verder grote belangen in het luxe schoenenmerk Louboutin, het weekblad The Economist en de uitgever van Italiaanse kranten als La Stampa en la Repubblica.