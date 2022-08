VN willen onderzoek naar aanval op Oekraïense krijgsgevangenen

De Verenigde Naties willen de dodelijke aanval op Oekraïense krijgsgevangenen in door Rusland bezet gebied onderzoeken. VN-baas António Guterres hoopt met Oekraïne en de Russen overeenstemming te bereiken over de voorwaarden. Beide partijen vroegen om een onderzoek.

Het is nog steeds onduidelijk wat zich vorige week precies heeft afgespeeld in het gevangenenkamp in Olenivka. Volgens een Oekraïense lezing zijn krijgsgevangenen in een barak gedreven waar vervolgens een bom tot ontploffing is gebracht. Daarbij kwam een vijftigtal gedetineerden om het leven.

Russen en pro-Russische rebellen beweren dat Oekraïne het gebouw heeft bestookt met raketten. De meeste slachtoffers waren leden van een bataljon dat door de Russen als terroristisch is bestempeld.

Het Rode Kruis heeft van de Russen nog steeds geen toestemming gekregen de krijgsgevangenen te bezoeken die gewond raakten bij het incident. Het Russische ministerie van Defensie zei eerder dat Moskou het Rode Kruis heeft uitgenodigd voor een bezoek.