Inspectie: niet genoeg zorg voor asielzoekers in crisisnoodopvang

Asielzoekers die in crisisnoodopvanglocaties zitten, krijgen niet genoeg medische zorg. Soms krijgen ze alleen spoedhulp, terwijl ze recht hebben op dezelfde zorg als iedereen in Nederland. Bij reguliere locaties lukt het wel om asielzoekers voldoende medische zorg te geven. Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Overal in het land zijn crisisnoodopvanglocaties ingericht, bijvoorbeeld in sporthallen en lege gebouwen. Asielzoekers zitten daar omdat er geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum en omdat de asielzoekerscentra die er zijn ook vol zitten.

Zorgverleners moeten op zulke locaties soms improviseren. Ze ‘bieden soms noodgedwongen minder zorg aan asielzoekers’, en als ze zorg geven gebeurt dat ‘niet altijd volgens de normen en richtlijnen die voor iedereen gelden’, aldus de inspectie. Die schrijft de problemen toe aan het grote aantal asielzoekers en opvangplekken, een tekort aan personeel en hoge werkdruk.