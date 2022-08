Omzet Moderna stijgt door grote vraag naar vaccin

Door de grote vraag naar coronavaccins heeft biotechnologiebedrijf Moderna zijn omzet in het tweede kwartaal zien toenemen. De winst bleef wel achter omdat het bedrijf vaccins moest afschrijven die over de datum waren. Daardoor kon het niet alle verkoopverplichtingen nakomen wat Moderna uiteindelijk geld kostte.

De omzet van Moderna steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met 9 procent naar 4,8 miljard dollar. De winst bedroeg in totaal 2,2 miljard dollar in het tweede kwartaal. Door de voorraadafschrijvingen en het niet nakomen van de verkoopverplichtingen moest Moderna bijna 700 miljoen dollar afboeken. In het tweede kwartaal vorig jaar bedroeg de winst nog 2,8 miljard dollar.

Vorige week sloot Moderna nog een deal van ruim 1,7 miljard dollar met de Amerikaanse overheid voor de verkoop van 66 miljoen vaccins. Daarbij zat een optie voor de levering van nog eens 234 miljoen vaccins als onderdeel van een mogelijke vaccinatiecampagne in de herfst. De VS sloten eenzelfde deal met concurrent Pfizer.