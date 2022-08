Iran stuurt weer delegatie naar Wenen om over atoomdeal te praten

Iran doet weer een poging het atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. Teheran stuurt hoofdonderhandelaar Ali Bagheri Kani met een delegatie naar Wenen om verder te praten. De onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran zitten al maandenlang muurvast.

Eind juni leverde indirecte gesprekken in Qatar tussen Iran en de Verenigde Staten onder bemiddeling van de Europese Unie niks op. Beide partijen beschuldigen elkaar niet bereid te zijn om concessies te doen. Volgens het originele akkoord zou Iran zijn nucleaire activiteiten terugschroeven, in ruil voor het opschorten van internationale sancties. De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land daaruit terug, maar zijn opvolger Joe Biden is wel voorstander van een overeenkomst.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat de ‘wrede sancties’ tegen het land worden opgeheven. In ruil daarvoor wil de VS strenge afspraken maken over het nucleaire programma en voorkomen dat Iran atoomwapens kan produceren. Teheran zegt alleen wetenschappelijk onderzoek te doen.