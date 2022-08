Logistieke sector blijft last houden van ICT-problemen douane

De problemen spelen al een paar weken. Evofenedex is hierover in overleg met de douane en andere partijen. Volgende week is een nieuw overleg, volgens de ondernemersorganisatie een teken dat de problemen nog niet zijn opgelost. ‘Het hele logistieke proces is verstoord’, aldus een woordvoerster.

De storingen zijn niet op één specifieke plek, maar op de verschillende verschepingslocaties in Nederland. De problemen leiden volgens evofenedex niet per se tot lange rijen bij de douane, maar vooral tot extra werk. Ook woensdag was het volgens berichten op Twitter weer een chaos.

De douane was zelf woensdag niet direct bereikbaar voor commentaar.