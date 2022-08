Zeker elf boerenorganisaties komen aan tafel bij Remkes

Onder de deelnemers is in ieder geval LTO, de grootste belangenbehartiger in de agrarische sector. Voorzitter Sjaak van der Tak kondigde vorige week zelf aan toch in gesprek te willen over het omstreden stikstofbeleid van het kabinet. LTO had eerder de boot nog afgehouden omdat er voor de sector te weinig te halen zou zijn.

Welke andere partijen aanschuiven, kan Remkes’ woordvoerder niet zeggen. In totaal zijn twintig boerenorganisaties uitgenodigd die volgens de ‘onafhankelijke gespreksleider’ samen een dwarsdoorsnede van de agrarische sector vertegenwoordigen.

Namens het kabinet zullen minister-president Mark Rutte en de meest betrokken ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) aan tafel zitten. Ook minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zal erbij zijn, omdat de mestproblematiek ook gevolgen heeft voor de waterkwaliteit.