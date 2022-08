Uitstel van levensbeëindiging hersendode jongen Archie

De vader en moeder van de 12-jarige jongen die sinds april in coma ligt, grijpen elke mogelijke juridische stap aan om het leven van hun zoon te redden. Een dag eerder leken ze nog te berusten in een afwijzende uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. Ze kondigden aan dat de behandeling van Archie woensdagochtend zou worden stopgezet.

Maar de ouders hebben besloten door te gaan in de lange en spraakmakende juridische strijd over het rekken van het leven van de zoon. ‘We geven Archie niet op tot het einde’, aldus de moeder. De familie hield afgelopen nacht een wake bij het kind in het ziekenhuis in Londen.

Volgens de artsen daar zijn de vooruitzichten van de jongen ‘nihil’. Hij raakte zwaargewond toen hij volgens zijn moeder vermoedelijk meedeed aan een onlinechallenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken. Volgens de ouders boekt hun zoon wel degelijk vooruitgang.