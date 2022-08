Meer vraag naar luchtvracht dan voor corona ondanks beperkingen

‘Dat is een sterke prestatie, vooral gezien de aanhoudende beperkingen in de toeleveringsketen en het capaciteitsverlies als gevolg van de oorlog in Oekraïne’, stelt de branchevoorman in een verklaring. Hij merkt op dat dit betekent dat de huidige economische onzekerheid eigenlijk maar weinig invloed heeft gehad op de vraag naar luchtvracht.

Wereldwijd steeg de vraag naar luchtvrachtvervoer met ruim 2 procent ten opzichte van de eerste zes maanden in 2019, het laatste jaar voor de pandemie. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar was er wel sprake van een daling van meer dan 4 procent. Toen maakte de wereldeconomie nog een sterk herstel door na de eerdere coronadip, waardoor er even extra veel vraag was naar vrachtvervoer door de lucht.