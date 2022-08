Shell geeft medewerkers bonus na recordwinst

Vorige week werd bekend dat het bedrijf in het tweede kwartaal een nettowinst boekte van omgerekend 17,6 miljard euro. Dat is meer dan twee keer zoveel als de winst in het eerste kwartaal. Shell profiteerde onder meer van de hoge prijzen aan de pomp voor brandstof. Die zijn onder meer het gevolg van de oorlog in Oekraïne.

