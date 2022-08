Rabobank blijft achter Baarsma staan na ophef CO2-uitstootrechten

De Rabobank blijft achter econoom Barbara Baarsma staan, die afgelopen dagen zwaar onder vuur kwam te liggen na uitspraken over een persoonlijk CO2-budget. In het tv-programma Op1 herhaalde zij dinsdagavond haar ideeën over hoe CO2-uitstootrechten verdeeld zouden moeten worden over de samenleving.

‘Als gedachte-experiment staan wij hier achter. Het is geen werkelijkheid’, zegt een woordvoerster van de Rabobank.

Volgens het plan van Baarsma, directeur Rabo Carbon Bank van de Rabobank, krijgt iedereen een persoonlijke hoeveelheid uitstootrechten. Zij legde het eerder bij BNR als volgt uit: ‘Als ik wil vliegen koop ik van iemand die niet gaat vliegen - omdat hij daar bijvoorbeeld geen geld voor heeft - zijn carbonuitstootrechten. Daarmee krijgt hij een beetje meer geld. Of diegene woont in een kleiner huurhuis, ik woon in een groot huis. Ik heb dus meer uitstootrechten nodig om mijn huis te verwarmen. Zo kunnen mensen met een smalle portemonnee verdienen aan vergroening.’

Ophef

De uitspraken zorgen op social media voor woedende reacties. ‘Denigrerend en vernederend. Als ik zes keer wil vliegen koop ik daarvoor rechten van een pauper die geen geld heeft. Ach, die kan dan weer een broodje voor z’n kinderen kopen’, aldus een van de twitteraars. ‘Waar ging het mis met de Rabobank?’ twittert een ander.

Ook zeggen veel mensen hun rekening bij de bank te gaan opzeggen. De woordvoerster van de bank zegt hier niets over te kunnen zeggen. ‘Dat houden we niet dagelijks bij. Het is aan klanten om hierin een eigen afweging te maken.’