Maastricht Aachen Airport vraagt reizigers niet te vroeg te komen

Maastricht Aachen Airport roept reizigers op niet te vroeg te komen. Het is niet nodig om eerder te komen, zei een woordvoerster van de luchthaven na berichtgeving op 1Limburg. Het is niet drukker dan andere jaren, de reizigers stromen goed door en alle vluchten zijn goed verspreid over de dag. Bovendien kent het Limburgse vliegveld geen personeelstekort zoals andere luchthavens, aldus de woordvoerster.