Nintendo verkoopt minder Switch-consoles door productieproblemen

Nintendo heeft de afgelopen maanden veel minder spelcomputers en games verkocht vergeleken met een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat het bedrijf last heeft van productieproblemen bij de populaire console Switch door tekorten aan onderdelen zoals chips. Dat zorgt er samen met hogere inkoopkosten voor dat het Japanse spelcomputerbedrijf waarschijnlijk later in het boekjaar, waarvan het eerste kwartaal net is geweest, slechtere resultaten zal behalen.