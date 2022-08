Boeren blokkeren ingangen van papierfabriek in Renkum

Enkele tientallen actievoerende boeren blokkeren sinds woensdagmorgen de ingangen van papierfabriek Smurfit Kappa Parenco in het Gelderse Renkum. De ingangen zijn met tractoren afgesloten. Het is niet duidelijk hoe lang de demonstrerende boeren bij de papierfabriek willen blijven staan. De gemeente Renkum en de politie overleggen over de situatie.