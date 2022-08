China zegt dat Pelosi en VS gestraft worden na bezoek Taiwan

‘Dit is een complete schertsvertoning. De VS schenden de soevereiniteit van China onder het mom van zogenaamde democratie. Iedereen die China beledigt, wordt gestraft’, aldus Wang. Over wat voor straffen het gaat, is niet gezegd. China dreigde eerder ook al met tegenacties als Pelosi Taiwan zou bezoeken. Er zijn al militaire oefeningen aangekondigd waardoor het lucht- en zeeruim van Taiwan geblokkeerd wordt.

Taiwan is vanwege de Chinese oefeningen in overleg met onder meer Japan en de Filipijnen over alternatieve luchtroutes waardoor de eilandstaat niet volledig wordt afgesloten. Japan en Zuid-Korea hebben hun zorgen al uitgesproken over de situatie, de landen willen dat de rust wordt bewaard in de regio. De Europese Unie zegt dat het conflict moet worden uitgesproken.