Zomers weer houdt aan

Woensdag wordt het zelfs tropisch en kan het kwik in het noorden en westen oplopen naar 27 tot 29 graden. In het midden en oosten van het land wordt het met een maximumtemperatuur van 32 graden nog warmer en in het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En niet alleen de temperatuur is hoog, ook de zonkracht is met 6 tot 7 hoog, dus is het raadzaam om goed te smeren. Donderdag koelt het vanuit het westen af en kan het kwik alleen in het oosten nog boven de tropische 30 gradengrens uitschieten.

Van donderdagavond tot vrijdagochtend is er kans op regen- en onweersbuien maar vrijdag trekken die buien naar het oosten weg en laat de zon zich weer zien. Het weekend blijft zonnig en, met uitzondering van een noordelijk buitje op zaterdagochtend, droog. Het wordt daar zo’n 20 graden, in het zuiden komt de temperatuur uit op 25 graden. Ook na het weekend houdt het zomerweer aan en vanwege een warmere lucht die onze kant opkomt stijgen de temperaturen ook weer tot zomerse waarden, mogelijk tot 30 graden.