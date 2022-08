Van wangedrag beschuldigde manager Just Eat Takeaway kan blijven

De van wangedrag beschuldigde operationeel directeur van Just Eat Takeaway mag toch blijven bij de maaltijdbezorger. In mei werd nog bekend dat Jörg Gerbig zijn functie voorlopig zou neerleggen, omdat er signalen waren van ongepast gedrag op een bedrijfsevenement. Maar na onderzoek zegt het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl dat hij kan aanblijven.

De kwestie werd in mei pas kort voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bekend bij de top van het bedrijf, waardoor op het laatste moment zelfs een stempunt over zijn herbenoeming van de agenda moest worden gehaald. Topman Jitse Groen vertelde toen aan aandeelhouders de situatie te betreuren. Hij noemde Gerbigs ogenschijnlijke vertrek ook een ‘verlies voor het bedrijf’.

Waarvan Gerbig precies beschuldigd werd is niet naar buiten gebracht. Volgens Just Eat Takeaway was er sprake van een formele klacht. In een verklaring gaat de onderneming niet op details in.

Nu de reputatie van Gerbig is gezuiverd heeft de raad van commissarissen besloten om hem opnieuw voor te dragen voor een herbenoeming. Daarover mogen de aandeelhouders dan op een volgende aandeelhoudersvergadering hun stem laten horen.