Kwart personeel beleggingsapp Robinhood weg door cryptocrash

De Amerikaanse beleggingsapp Robinhood neemt afscheid van bijna een kwart van zijn personeel vanwege de ingestorte cryptomarkt. Het bedrijf gaat verder met ongeveer 23 procent minder medewerkers, heeft topman Vlad Tenev bekendgemaakt. In april werd al een vermindering van 9 procent aangekondigd, maar dat bleek niet genoeg.

‘Sindsdien hebben we een verdere verslechtering van de algehele economische situatie gezien, met een combinatie van hoge inflatie en een instorting van de cryptomarkt’, zei Tenev. ‘Dit heeft de handelsactiviteit van klanten en het verhandelde geld verder verminderd. Daardoor hadden we nu meer personeel dan gepast is.’ Robinhood zei niet hoeveel mensen moeten vertrekken. Amerikaanse media zeggen dat al bijna achthonderd medewerkers zijn ontslagen.

Robinhood heeft een beursnotering in de Verenigde Staten. De afgelopen jaren profiteerde de app volop van de grote belangstelling voor cryptomunten vanwege de coronapandemie, maar nu dat is afgezwakt gaat het minder met het bedrijf. Ook speelde Robinhood vorig jaar een centrale rol bij de gekte rond aandelen die door beleggers op forumsite Reddit de hoogte in werden gestuwd, zoals van gamewinkelketen GameStop.