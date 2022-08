Pelosi wil dat Taiwan vrij en veilig blijft

De Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi wil dat Taiwan een vrij en veilig land blijft. Dat zei de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden woensdag op bezoek in de Taiwanese hoofdstad Taipei tijdens een persconferentie met president Tsai Ing-wen.

‘Hoewel we het ‘één China-beleid’ respecteren, is onze solidariteit met Taiwan nu belangrijker dan ooit. De VS steunen de huidige status quo en willen niet dat de status van Taiwan verandert door militair ingrijpen’, aldus Pelosi.

China is naar aanleiding van het bezoek van Pelosi begonnen met militaire oefeningen die een deel van de economie van Taiwan stilleggen. Zo wordt het zee- en luchtruim geblokkeerd. ‘De deur staat open voor meer economische samenwerking tussen China en de VS.’

Tsai sloot zich tijdens de persconferentie aan bij de woorden van Pelosi. Zij hoopt ook dat de situatie niet verandert en Taiwan onafhankelijk blijft. ‘De militaire acties van China zijn een onnodige reactie.’