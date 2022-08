Beurzen Azië herstellen na onrust rond bezoek Pelosi aan Taiwan

De Aziatische aandelenbeurzen toonden woensdag wat herstel na de forse verliezen een dag eerder. Beleggers hielden de situatie rond Taiwan scherp in de gaten na de onrust over het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan de eilandstaat. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en wil geen internationale erkenning van het eiland bij de Chinese kust, dat naar volledige onafhankelijkheid streeft.

Beijing sprak van een enorme provocatie door de Amerikanen en reageerde met een golf van militaire oefeningen in de Straat van Taiwan en riep de Amerikaanse ambassadeur in Beijing op het matje. Ook werd een verbod ingesteld op de invoer van verschillende voedingsproducten uit Taiwan.

TSMC won 0,6 procent. Volgens de krant The Washington Post heeft Pelosi woensdag een ontmoeting met Mark Liu, voorzitter van de Taiwanese chipfabrikant. Maandag waarschuwde Liu nog dat als China Taiwan binnenvalt er wereldwijde leveringsproblemen van met name chips ontstaan. Volgens hem kan China de fabrieken van TSMC niet zomaar draaiende houden.

Dienstensector

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent. Een dag eerder verloren de Chinese beurzen nog tot 3 procent door de oplopende spanningen tussen China en de VS over Taiwan. Uit cijfers van marktonderzoeker Caixin bleek daarnaast dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juli is gestegen tot het hoogste niveau sinds april vorig jaar. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat donderdag met kwartaalcijfers komt, steeg bijna 4 procent.

De Nikkei in Tokio won 0,4 procent. Het Japanse winkelconcern Fast Retailing, eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 1,5 procent. De grote techinvesteerder SoftBank klom 0,8 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney bleef achter met een min van 0,4 procent.