Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl schrijft miljarden af op Grubhub

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway schrijft 3 miljard euro af op de boekwaarde van zijn Amerikaanse dochter Grubhub en lijdt daardoor flink verlies. Onder de streep kwam het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl in de eerste helft van het jaar wel 3,5 miljard euro tekort.

Volgens Just Eat Takeaway is de forse bijstelling nodig in verband met bredere ontwikkelingen in de sector en het oplopen van de rente. Grubhub werd vorig jaar ingelijfd. Maar inmiddels denkt het bedrijf eraan om Grubhub weer te verkopen.

Bij aandeelhouders is de laatste tijd namelijk onvrede ontstaan over de beurswaarde van het bedrijf als geheel. Activistische beleggers drongen er daarom op aan Grubhub snel weer af te splitsen of te verkopen, wat zou moeten helpen om de beurswaarde van Just Eat Takeaway op te voeren.